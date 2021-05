Google heeft een geavanceerd scherm gemaakt, waarmee het lijkt alsof iemand - die voor een vergelijkbaar scherm ergens anders ter wereld staat - aanwezig is in dezelfde ruimte.



Het is natuurlijk lastig het effect goed over te brengen in een video, maar het ziet er zo op het eerste gezicht erg indrukwekkend uit.



Je hebt er wel weer een nieuw apparaat voor nodig. Dat is natuurlijk lastig punt waar eerdere 3D technieken ook tegenaan liepen. Het is dus nog maar de vraag hoe vaak we een dergelijke techniek ook daadwerkelijk gaan zien in de toekomst.



Momenteel is Project Starline alleen nog maar te gebruiken via een paar specifieke Google kantoren. Het project maakt gebruik van Lichtveld technieken die we eerder bijvoorbeeld zagen in de producten van Lytro.



