Over het idiote succes van deze foto

Gele taxi's en rode fietsen: de Vilshultserie

Een volle prullenbak

Korte documentaire

Tijdens mijn studententijd at ik soms bij een vriend. Vanaf de eettafel keek ik naar een zwart-witfoto van Times Square bij hem aan de muur. Alleen de taxi's hadden kleur:Het frappante was nu dat je vanuit zijn raam zó bij de overbuurman naar binnen kon kijken. Alwaar exact dezelfde foto aan de muur hing. Het schiep een vreemde band tussen twee onbekende mensen. Die bewustwording zorgde ervoor dat ik daarna ineens óveral die foto zag.Die taxi-foto en het beeld van Amsterdam zijn onderdeel van de Vilshultserie van IKEA. De beelden uit die serie zijn van verschillende fotografen, maar allemaal zijn ze zwart-wit met één gekleurd element. Die nabewerking doet IKEA overigens zelf.Tom Roes – één van de kopers van de Amsterdam-foto – zag na de aanschaf óók ineens overal "zijn" foto hangen. Hij werd nieuwsgierig naar het verhaal achter de foto en dus zocht hij uit waarom nu juist déze zeer middelmatige foto aan zoveel muren hangt wereldwijd.Want wie wil er nu een stadsgezicht met een volle prullenbak aan de muur?Of een fiets met als regenhoes voor het zadel een oude plastic tas?De foto is geenszins gestileerd, iets dat juist wel kenmerkend is voor de overige foto's uit de IKEA “galerie”.Tom Roes maakte een korte documentaire van zijn zoektocht. In slechts 14 minuten vertelt hij een verhaal vol bizarre wendingen. Die ga ik hier niet verklappen, want dat is zonde. Gewoon even zelf kijken dus: