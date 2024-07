Tip: onderzoek je eigen slagingspercentage

Gemiddeld gooi ik 39 van de 40 foto's weg. Dat weet ik omdat ik het slagingspercentage per project bijhoud. Het project waar ik nu aan werk, omvat in totaal 1.940 foto's waarvan ik er vijftig heb geprint. Een slagingspercentage van 2,5%. Niet veel.





In musea zie je alleen het eindproduct

Leren door te trainen

In musea en op exposities krijg je een verwrongen beeld van het maakproces: je ziet alleen het geslaagde eindresultaat. Al het geploeter en het broddelwerk dat eraan voorafging, ligt bij de maker thuis, of al in de prullenbak.Ga je vervolgens zelf aan de slag, dan is het confronterend om te zien door hoeveel mislukte foto's je heen moet ploeteren.Voor mijn huidige project zit ik nu op 1.890 niet geselecteerde foto's. Maar ieder van die beelden had nut. Want ik zag thuis hoe het niet moest. Dat ik bewolkt weer nodig heb. Meer afstand moet nemen tot mijn onderwerp. Dat ik de omgeving nog veel meer moest uitpluizen dan dat ik in het begin deed.De 1.890 foto's zijn het equivalent van periodieke voetbaltraining. En de 50 geselecteerde beelden waren de voetbalwedstrijd die ik won. Dánkzij al dat trainen dus. Het proces van fouten maken en daarvan leren is essentieel voor elke fotograaf.Iedere mislukte foto biedt waardevolle lessen en inzichten die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.