5G, een zegen voor de fotograaf?

5G snelheden

5G en veiligheid

Waarom is dit allemaal zo spannend voor fotografen

PotentiŽle problemen

Conclusie

Kenmerkend voor een 5G signaal is de extreem hoge snelheid. Het is echter niet alleen sneller, het kan ook meer data versturen, is betrouwbaarder en zorgt voor een veel langere batterijduur van je mobiele telefoon.Zo kunnen bijvoorbeeld tractoren zelf rijden, kunnen gewassen worden voorzien van sensoren en continu worden gecontroleerd op ziekten en kunnen artsen op afstand een patiŽnt in een ambulance beoordelen. Tenslotte is de vertraging in het netwerk vele malen kleiner vanwege de grotere bandbreedte die de 5G techniek gebruikt.De mogelijke snelheden van 5G zijn zo hoog dat het een serieuze vervanger kan worden van 'vast internet', dit zou betekenen dat glasvezel/kabel en DSL-verbindingen overbodig zouden kunnen worden.In potentie kan 5G snelheden van 1,25 Gbit per seconde kan bereiken.Velen malen sneller dan 4G dus. Hoewel de snelheden zeker opwindend zijn en wedijveren met die van een behoorlijk snelle thuis- of zakelijke internetverbinding, is een ander groot aspect van 5G de capaciteit.Terwijl 4G 100.000 apparaten per vierkante kilometer kan ondersteunen, kan 5G tot 1.000.000 apparaten ondersteunen, waardoor drukte op het netwerk wordt verminderd.5G zal gebruik gaan maken van bestaande en nieuw zendmasten. Waarschijnlijk komen er ook kleine antennes bij. Een 5G netwerk gebruikt een nieuwe manier van zenden, er wordt een zogenaamde twee dimensionale antenne ingezet, die gebruikers 'horizontaal en verticaal' kan volgen.Omdat de allerhoogste benodigde frequenties echter een klein bereik hebben zullen er veel antennes nodig zijn die een relatief sterk radiosignaal uitstralen. Hierdoor ontstaan discussies over de mogelijke invloed op de gezondheid van dit netwerk.Alle 5G-antennes moeten sowieso voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. Ook kleine 5G-antennes die dichtbij staan, moeten voldoen aan deze veiligheidseisen.Ok, dus dat is allemaal prachtig: onze mobiele telefoons worden de komende jaren een stuk sneller. Waarom ben ik hier zo enthousiast over als het gaat om werk of hobby? Welnu, wanneer 5G een beetje breder en stabieler wordt, hebben we vrije toegang tot snelheden die realtime overdracht van grote hoeveelheden bestanden aankunnen.Een back-up van bestanden is altijd een noodzakelijk 'kwaad' van de fotograaf. Minimaal twee lokale kopieŽn en een kopie in de cloud zijn de standaardmethode, maar het kost natuurlijk veel bandbreedte en vaak geduld om al die gegevens naar de cloud te verplaatsen.Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een sport- of bruidsfotograaf met 4.000 afbeeldingen thuiskomt, een vrij standaard aantal. Normaal gecomprimeerde raw-bestanden op mijn Canon 1Dx zijn ongeveer 24 MB per stuk. Dus voor 4.000 foto's komt dat uit op 96 GB.Momenteel heb je, met een vrij standaard breedbandverbinding in Nederland, zo'n kleine 20 uur nodig zijn om via een gemiddelde wifiverbinding een back-up te maken van die 4.000 RAW-afbeeldingen.Dat is niet bijzonder snel, maar het is niet verschrikkelijk om een back-up te maken van de hoeveelheid afbeeldingen van een sportreportage of bruiloft: schakel de back-up in wanneer je na de shoot thuiskomt en het zal de volgende avond klaar zijn. Met 5G zou echter de bovengenoemde back-up verkort worden naar een fractie hiervan.Dit betekent dat het heel goed mogelijk is dat de fotograaf straks zijn 5G telefoon in zijn zak kan houden met zijn camera draadloos ermee verbonden en een back-up van foto's kan maken terwijl ze worden gemaakt.Binnen enkele seconden na het indrukken van de ontspanknop bevindt het onbewerkte bestand zich al in de cloud. De logistiek van het jongleren met externe harde schijven tussen de pauzes van een sportwedstrijd is verdwenen om een lokale back-up te maken.Van bestanden wordt gewoon een back-up gemaakt wanneer ze worden gemaakt. Het zou ook de vervelende verhalen, waarover we horen, elimineren waarin een fotograaf de bestanden op de een of andere manier verliest voordat hij thuiskomt om er een back-up van te maken.Het zou zelfs een soort externe tethering mogelijk kunnen maken. Heb je ooit gewacht op Lightroom om 1:1 previews voor 4.000 afbeeldingen te maken? Het is verre van een snel proces.Maar met dit soort realtime uploaden, kun je de afbeeldingen bijvoorbeeld gemakkelijk naar een Dropbox-map sturen, van waaruit Lightroom ze automatisch importeert en voorvertoningen genereert terwijl je zelf nog bij het evenement bent. Tegen de tijd dat je thuiskomt, zijn de afbeeldingen klaar om te worden geselecteerd en bewerkt.Dit kan ook een grote zegen zijn voor nieuwsbedrijven en fotojournalisten, die vaak afbeeldingen zo snel mogelijk moeten uploaden, waarbij elke seconde een eeuwigheid duren.Alles wat een fotojournalist op locatie fotografeert, kan onmiddellijk worden doorgestuurd naar het persbureau, zonder het gebruik van een bedraad netwerk op locatie.Hoewel al deze scenario's fantastisch klinken, zijn ze op dit moment natuurlijk een beetje vergezocht, omdat er eerst veel problemen en mogelijke wegversperringen zijn om te overwegen. Ook wordt ťťn van de frequenties, die nodig is voor een sneller 5G-netwerk (3,5 GHz) nu nog gebruikt door defensie.Men verwacht dat deze frequentie ergens in 2021-2022 vrijkomt. Vanaf dat moment kan iedereen in principe gebruik maken van de hoge internetsnelheid.We hebben waarschijnlijk op dit moment nog geen infrastructuur om deze scenario's mogelijk te maken voor een breed scala aan fotografen, en er zijn nog andere problemen die ook moeten worden aangepakt.Maar het potentieel van 5G om fotograferen efficiŽnter te maken, workflows onderweg te vereenvoudigen en gegevens beter te beschermen, is er, en dat an sich goed nieuws.