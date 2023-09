Review: Sony FE 2.8/16-35 GM II objectief

Coma in de hoek van de foto is vrijwel niet aanwezig. Sony A7 IV - onbewerkte foto, 16mm en f/2.8

Scherpte en onscherpte

Het objectief laat in de praktijk een goede scherpte over het beeld zien. In het midden is het perfect scherp, en dit verminderd in geringe mate naar de hoeken. Zeker bij f/2.8 kan dit leiden tot een wat wollig uiterlijk in de hoeken. Een kleinere diafragmaopening lost dit vrijwel direct op.Bij gebruik van f/2.8 is het mogelijk om een mooie onscherpte in de achtergrond te krijgen. Mits je dicht genoeg op je onderwerp kruipt. Op deze manier zijn bijvoorbeeld paddenstoelen mooi in de omgeving vast te leggen.