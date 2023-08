Sony kondigt de FE 2.8/16-35 GM II aan

Het nieuwe optische ontwerp garandeert de weergave van een heel hoge resolutie. De lengte van het objectief bedraagt 111,5 mm en het gewicht is slechts 547 gram. Daarmee is het 20% lichter dan de voorganger.



Het objectief is vanaf september 2023 beschikbaar voor een adviesprijs van 2.700 euro. De eerste versie blijft vooralsnog beschikbaar voor een gereduceerd bedrag van 2.500 euro.



Het objectief wordt momenteel gereviewed. Binnenkort verschijnt deze review hier bij Photofacts.



