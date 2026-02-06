Doe eens gek; koop een Helios 44

Meer: Overige
Doe eens gek; koop een Helios 44vrijdag 6 februari 2026, 20:10 door Nando Harmsen | 39x gelezen | 0 reacties
Wil je eens wat meer creatief gaan fotograferen? Misschien is een Helios 44 objectief dan iets voor jou. Maar let wel op bij het kiezen van dit oude Russische objectief. Ze komen in veel soorten.
De Helios 44 objectieven zijn de Russische namaak van de Carl-Zeiss Jena Biotar 5,8cm f/2. Dit prachtige antieke objectief heeft een bradnpuntsafstand van 58mm en een grootste lensopening van f/2.
Dat betekent niet dat de Helios 44, de Russische namaak van de Biotar 5,8cm f/2, een slecht objectief is. Het is wat groter in formaat, maar heeft dezelfde lenzen-opbouw. Maar het is aanzienlijk goedkoper dan de Carl-Zeiss.
De Helios 44 is er in verschillende uitvoeringen. Er is de 44-Start, de 44, 44-2 en 44-3. Daar houdt het niet mee op. Er is een 44M, 44M-4, 44M-5, 44M-6 en 44M-7. Hier en daar zijn er ook nog andere varianten.
Over het algemeen wordt de Helios 44-2 het meest geadviseerd. Deze zou het beste presteren of de beste bokeh geven. Dit is discutabel, en ik kan alleen verwijzen naar anderen die dit getest hebben.
Als ik mag adviseren zou ik ook kiezen voor de 44-2. Maar kijk goed rond, en als een 44-3 of 44M op je pad komt, dan zal dat ook geen miskoop zijn. Onder voorbehoud dat het objectief in orde is, natuurlijk.
De bokeh is waar het met dit objectief voornamelijk over gaat. Het heeft de kenmerkende swirl-bokeh. Maar dat wordt alleen goed zichtbaar in de juiste omstandigheden. Heb je die omstandigheden, dan komt het karakter van dit objectief goed tot recht.
Deze swirl-bokeh geeft veel mogelijkheden tot creatief fotograferen. Dat kan van bloemen tot natuur, van objecten tot portretten. Maar je moet wel handmatig scherpstellen. Met de mirrorless camera is dat geen probleem.
Waar moet je op letten wanneer je op zoek gaat naar een Helios 44-2 objectief? Natuurlijk wil je een goed model te pakken krijgen. Een soepel lopende scherpstelling en diafragmaring. Er mag geen olie of vet op de diafragmalamellen zitten. En het glas mag niet (teveel) beschadigd zijn.
Kies voor een M42 schroefdraad als aansluiting. Dat levert het miste probleem op bij het kopen van een adapterring. Die heb je namelijk nodig om de Helios op je mirrorless camera te plaatsen. Ik heb een adapter van Urth gekozen.
Zorg dat de camera zo ingesteld staat dat je zonder objectief kan fotograferen. Dat is een menu-instelling die vaak aangezet moet worden. De camera ziet namelijk niet dat er een objectief op zit. Gebruik focus-peaking voor scherpstellen, of vergroot het beeld.
Een Helios 44-2, 44-3 of 44M objectief kost meestal ergens tussen de 70 en 100 euro op eBay. Dat is de plek waar ik mijn Helios objectieven gekocht heb. Je kan ook op Marktplaats kijken of diverse fotowinkels.
Heb je veel geduld, struin dan de vlooienmarkten af of bezoek een kringloopwinkel. Soms zijn er speciale beurzen voor analoge fotoapparatuur. Met een beetje geluk vind je een exemplaar voor een heel vriendelijk bedrag.
Ga je met een Helios 44-2 aan de slag, dan zal je merken dat je heel fotografeert dan met moderne objectieven. Maar het moet je liggen. Blijkt het toch niets te zijn, dan kan je het objectief met adapterring makkelijk weer verkopen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
