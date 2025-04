De kosten die je maakt als je start met vintage objectieven.

Je kan het zo duur maken als je wilt, maar er zijn legio goedkope antieke objectieven te krijgen. Je moet op je gemak op zoek gaan. Dat is onderdeel van de lol.

Welke naam het ook mag hebben, een oude objectief op je moderne mirrorless camera plaatsen kan niet zomaar. Je moet een adapterring hebben. Anders past het niet. Aangezien de flange-distance van mirrorless camera's korter is, wordt dat heel eenvoudig.De meeste objectieven die je als antiek kan beschouwen hebben een M42-schroefdraad. Je moet opletten, want er is ook Exacta-mount in omloop, en M39. Waar je voor moet zorgen is een adapter die van M42 naar de bayonetvatting van jouw camera gaat.