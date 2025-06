Hardnekkige onwaarheden in fotografie

Er zijn een aantal hardnekkige onwaarheden die in de fotografiewereld de ronde doen. Ze worden door velen als waar beschouwd, en als dusdanig in leven gehouden. Ik noem er een aantal in dit artikel en vertel waarom het niet klopt.



Het is niet de bedoeling om heel diep op elke onwaarheid in te gaan, anders wordt het een artikel dat langer is dan de bedoeling is. Ik dacht even om er een serie van te maken, maar dat gaat ook weer te ver.



Vrijwel alle punten komen in een of andere vorm terug in de cursussen op Photofacts Academy. Ze zijn ook eenvoudig op te zoeken op internet. Ik adviseer dat dan ook om te doen als je er iets meer over wilt lezen. Maar pas op dat je niet opnieuw in een valkuil van onwaarheden belandt.





1 - Zoomen met de voeten is niet hetzelfde als in- en uitzoomen

'.Die kreet hoor je regelmatig als alternatief voor een zoomobjectief. Inzoomen en dichterbij of verderaf gaan staan zijn totaal verschillende dingen die je niet met elkaar kan vergelijken.