Wintertijd: check ook je camera

Er is overigens sprake van om zomertijd af te gaan schaffen (wintertijd is eigenlijk de normale, juiste tijd). Sinds 1977 gebruiken we in Nederland zomertijd. Het idee was om daarmee stroom te besparen doordat het 's avonds langer licht zou zijn. Het is echter nooit bewezen dat het ook daadwerkelijk voor besparing zorgde.



De reden om het nu weer af te schaffen zou vooral zijn omdat veel mensen moeite hebben om zich aan te passen aan het veranderde uur.



Als natuurfotograaf zou teruggaan naar de normale tijd in de zomer betekenen dat je nog vroeger op moet om het mooie ochtendlicht te pakken. Aan de andere kant moet je 's avonds dan een uur eerder op pad om bij ondergaande zon foto's te maken.



Ben jij voor de afschaffing van de zomertijd? En welke tijd zouden we dan aan moeten houden? Zomertijd, de normale tijd of er met een half uur precies tussenin gaan zitten?



101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn gloednieuwe boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.