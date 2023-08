SanDisk Extreme SSD wellicht geen handige aankoop

Er zijn namelijk aardig wat meldingen over deze drives die kapot gaan. Daarbij worden soms terabytes aan data verloren.



Nu ben ik zelf enthousiast SanDisk gebruiker. Ze staan om mijn lijst van betrouwbare leveranciers en als ik een geheugenkaartje koop, dan betaal ik graag een paar euro extra voor een SanDisk.



Vandaar dat een waarschuwing voor deze drive me op zijn plaats lijkt. Blijkbaar is de kwaliteit hierbij niet zo goed op orde.



Dit soort drives worden vaak gebruikt om als extra opslag te koppelen aan een laptop. Zo kun je onderweg alvast je kaartjes leegtrekken en heb je altijd ruimte genoeg.



Het is dus blijkbaar niet verstandig om een foto alleen op deze drive te hebben staan. Zorg altijd voor een goede back-up. Ook onderweg.



Als het niet erg is als de data erop verloren gaat kun je met de garantie van 5 jaar op deze drives waarschijnlijk zonder problemen een vervanger krijgen. Maar daar krijg je eventueel verloren data niet terug.



In reactie op de problemen lijkt SanDisk de prijs van deze SSDs verlaagd te hebben. Dat maakt het verleidelijk om er eentje te bestellen. Maar wees dus gewaarschuwd.



