Bescheidenheid siert de fotograaf

Ik dacht dat ik de enige was die me eraan stoorde, maar na een gesprek dat ik onlangs voerde met een bevriende fotograaf en een winkelier van een niet nader te noemen fotowinkel, blijkt dat ik niet alleen sta. We verbaasden ons gedrien over iets wat ik de arrogantie van de onwetende noem.



Zo! De toon is gezet! Wat wil het geval? Ergens in het gesprek benoemt de winkelier dat het lastig is om een groeiende categorie klanten goed te helpen. Het gaat dan om klanten die vaak op internet zelf al beperkt onderzoek hebben gedaan naar een bepaald product.



Dit type klanten is er enerzijds van overtuigd dat zij het naadje van de kous weten over dat product. Ze hebben vaak specifieke wensen en eisen, lijken dus te weten wat ze willen, maar vragen tegelijkertijd om advies in de winkel.



Vervolgens wijzen ze elk alternatief af, dat volgens de verkoper beter hun eisen en wensen past. Dat is op zich niet echt een probleem, ware het niet dat de argumenten die aangedragen worden kant nog wal raken.



De betreffende winkelier, iemand die zijn sporen in het vak ruimschoots verdiend heeft, geeft aan dat hij de discussie met dat type klanten niet meer aangaat. Hoewel hij het betreurt, vindt hij het zinloos en levert het uiteindelijk alleen maar frustratie op.



Hij gaat zelfs zover, dat hij bepaalde klanten niets wil verkopen, om teleurstelling van beide kanten op termijn te voorkomen.





Flitsen met behoud van sfeer

Bovenstaande doet me denken aan een situatie, die ik een paar dagen eerder tegenkom in n van de groepen waar ik lid van ben op Facebook. Een bezoeker geeft aan dat hij gevraagd is om een evenement te fotograferen waar voornamelijk sfeerlicht aanwezig is.Hij heeft hier geen ervaring mee en vraagt zich af of de ingebouwde flitser zal voldoen, of dat hij beter een reportageflitser kunt aanschaffen en zo ja, welke. Uiteraard wil hij de sfeer in de foto's behouden.Al snel wordt er gereageerd op deze vraag. De reacties zijn grofweg te verdelen in twee type antwoorden: de ene groep geeft aan dat een externe flitser inderdaad de juiste oplossing is en benoemt ook met het merk en type waar ze zelf goede ervaringen mee hebben.De andere groep geeft aan dat flitsen zeker niet werkt, omdat het harde flitslicht de sfeer uit de foto haalt. Sommigen in die laatste groep komen nog wel met een alternatief: een lichtsterke prime.Als het om reageren gaat, hanteer ik de volgende stelregels. Ik reageer sowieso niet op vragen waar ik geen of onvoldoende verstand van heb.Gaat de vraag over iets waar ik wel verstand van heb, dan kijk ik eerst of er al een antwoord gegeven is waar ik me in kan vinden. Dat laatste is hier wat mij betreft niet het geval en daarom ik besluit een reactie te plaatsen.