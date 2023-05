Review: Sony ZV-E1

Conclusie

Als je de Sony ZV-E1 vergelijkt met de ook op video gerichte Sony A7S mark III, FX3 en FX30 zijn er een aantal voor - en nadelen.Nadelen vind ik vooral aan de hardware kant: Een enkel kaartslot, een mini HDMI aansluiting en geen koeling in de body waardoor het beter is om met deze camera korte clips te schieten.De body is duidelijk ontworpen om licht en handzaam te zien. Zoek je iets robuusts en heb je liever wat meer grip dan zul je eerder bij een van de andere camera's uitkomen.In de test die ik gedaan heb is de camera niet gaan oververhitten. Ik denk dat, dat vooral bij langdurig streamen of continu opnemen dit zou kunnen gebeuren. Ik heb er in elk geval, zoals gezegd, bij mijn test geen last van gehad.Voordelen zijn er juist ook zeker voor de beginnende filmer. Naast de aantrekkelijkere prijs ten opzichte van de Sony A7SIII en FX3 zijn dat vooral de meer uitgebreide automatische opties.De AI getrainde autofocus bijvoorbeeld maakt het vrij eenvoudig datgene scherp in beeld te hebben en houden dat jij graag wil.De meer intuïtieve bediening met meer mogelijkheden om instellingen via het scherm te veranderen maken de camera makkelijker om in te stappen dan een van de eerder genoemde modellen. Ik vond dit bij het testen van deze camera erg handig.Hoewel ik het net noemde als nadeel is in andere situaties de handzame en lichte body juist een voordeel. Het ligt er dus maar helemaal aan wat jouw wensen zijn.Ik film zelf bijvoorbeeld graag bij evenementen waar ik bij ben, als herinnering voor mezelf of om te delen met andere mensen die er waren.En als je gewend bent aan een bepaalde kwaliteit, een bepaalde look zoals je dat in je foto's hebt, dan wil je graag dat je videos ook die kwaliteit hebben. Filmen met mijn telefoon vind ik dan niet voldoende.Mijn 'gewone' werkpaarden meenemen is voor mij persoonlijk geen optie. Zeker bij een wandeling is dit voor mij te zwaar. De kleine en lichte Sony ZV-E1 kon ik prima voor langere tijd bij me dragen.Ook vind ik het leuk om me op deze manier een nieuwe vaardigheid eigen te maken die ook in mijn werk als fotograaf steeds vaker gevraagd wordt. De ZV-E1 maakt die overstap makkelijk.Ik zie mijzelf deze camera vooral gebruiken om korte stukjes te filmen voor bijvoorbeeld een impressie filmpje, of als ik veel uit de hand ga doen.Als tweede camera gebruiken bij bijvoorbeeld een tutorial of webinar is ook zeker een optie, waarbij ik dan wel rekening moet houden met waar deze camera wel en niet goed in is.De stabilisatie van deze camera springt er bij mij bovenuit als grootste voordeel voor mijn situatie. Als ik lopend film, zoals bij een wandeling of een dagje uit, dan is het verschil echt heel groot.Zeker als je met anderen op pad bent is het niet handig als je bij het filmen dan telkens met een ninja-loopje naast de rest loopt om het beeld maar zo smooth mogelijk te maken.Ook de autofocus is zo goed dat het filmen echt een stuk makkelijker is dan met andere camera's die ik heb.Maak je geregeld een video of wil je je meer gaan verdiepen in filmen maar vind je je het wel fijn als je van een aantal geavanceerde functies die dat makkelijker maken? Dan is de Sony ZV-E1 zeker een overweging waard.En omdat een review over een camera die filmt niet altijd in woorden en foto's te vangen is: Hieronder zie je deze in bewegende vorm met nog wat extra tips voor de beginnende filmer!