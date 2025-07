De beste foto formaten voor social media

Er zijn richtlijnen voor afmetingen van beelden op social media. Je moet er wel even de tijd voor nemen om die afmetingen te vinden. Voor de fotografie-liefhebber die zijn of haar foto's zo goed mogelijk wil laten zien is dat uiterst belangrijk.



Maak je foto's niet te klein. Zijn de afmetingen in pixels niet voldoende, dan wordt de foto opgeblazen tot het formaat dat op de social media wordt vertoond. Het resultaat is onscherpte.



Maak je foto's niet te groot. Zijn de afmetingen in pixels te groot, dan wordt de foto verkleind tot het formaat dat op social media wordt vertoond. Die verkleining is alles behalve optimaal, met onscherpte als resultaat.



Wil je de beste weergave die mogelijk is, hou je dan aan de adviezen voor het uploaden van beeldmateriaal. Voor elke soort afbeelding is dat anders (profiel, reclame, posts, etc.). Hou je je aan die adviezen, dan is de foto de best mogelijke kwaliteit.