Boos om een te groot aanbod?

Deze boze man vond dit heel vervelend. ''. Ik wilde de vergelijking maken met Netflix, waar je ook niet alles kunt kijken wat ze aanbieden, maar dat had ie niet.Een bibliotheek dan. Je betaalt daar ook voor, maar je kunt nooit al die boeken lezen. Als je nu elke maand één cursus kijkt bij Photofacts Academy dan kost je dat -met de beursactie- nog geen 10 euro per cursus. Dat is nog steeds een stuk goedkoper dan elke andere aanbieder van fotografiecursussen.Je kijkt dus alleen die cursussen die jouw echt interesseren. En het leuke is dat dit soms ook cursussen kunnen zijn die je in eerste instantie echt niet los gekocht zou hebben, maar waar je wellicht wel de beste tips uit kunt halen.Bijvoorbeeld dat je als portretfotograaf een cursus landschapsfotografie kijkt en op een leuk idee komt om een bepaalde techniek voor landschapsfotografie te gebruiken voor een portretfoto.Zo had de bozige man het nog niet bekeken. Nu was het hem ook duidelijk dat je er ook op deze manier tegenaan kon kijken. En dat het dan helemaal zo'n gek aanbod niet is.Zijn suggestie was dan ook om dit verhaal ook eens wat aandacht te geven. Dat wellicht meer mensen het op zijn manier bekijken.Dus hierbij.Wellicht heb jij ook zo'n soort bezwaar bij Photofacts Academy?Laat het weten in de reacties, bel me of stuur me een mailtje.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!