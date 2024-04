Cosplay shoot bij Kasteel Asten

Majlen - f/2.8, 1/250s, 100 ISO @ 70mm

Met zoveel fotografen en modellen op n locatie zorgt er wel voor dat het lastig is overzichtshots te maken. Bijvoorbeeld een foto van een model met in de achtergrond het complete kasteel. Het terrein was echter groot genoeg voor ons allemaal en iedereen hield ook gewoon goed rekening met elkaar.Ik had mijn flitsset voor op locatie bij, maar die heb ik uiteindelijk maar weinig gebruikt. We hadden al ontzettend geluk met het weer. Het was aangenaam warm, maar met nog best wat (sluier)bewolking. Daardoor was het zonlicht niet al te hard.