Gezond gewicht als fotograaf; zo krijg je het voor elkaar

Dat heb ik te danken aan Michael Greger. Zijn boek 'How not to Die' zorgde er al voor dat ik vegetarisch ben gaan eten. Zijn nieuwe boek 'How not to Diet' (helaas alleen nog maar Engelstalig beschikbaar) zorgde ervoor dat ik 10 kilo afviel in circa zes maanden.



Het is een behoorlijk dik boek. Zelf heb ik hem als audiobook in de auto geluisterd (over een periode van maanden). Michael vertelt niet simpelweg wat werkt en wat niet, maar hij bespreekt het wetenschappelijk onderzoek dat erna gedaan is.



Dat klinkt gelukkig saaier dan dat het is. Zelf vond ik het een leuk en interessant boek om te luisteren. Het voordeel van het uitgebreide verhaal is dat je heel goed hoort waar alles op gebaseerd is.



Er worden veel diŽten besproken die populair zijn, maar niet werken. En dan vooral waarom ze niet werken en hoe dat wetenschappelijk onderzocht en bewezen is.



Uiteindelijk kun je aan de hand van het boek kleine (of grotere) aanpassingen maken aan je eigen dieet. En ontdek je ook wat je wellicht al prima doet.



De belangrijkste tips die ik er uitgehaald heb:





Geleidelijk gewicht verliezen

Eet meer

Drink veel

Eet rustig en bewust

Slaap voldoende

Je moet gewicht verliezen zoals je het ook bent aangekomen: geleidelijk. De meeste mensen worden te dik naarmate ze ouder worden. Doorgaans komt dat omdat je dan elke dag net teveel eet.Elke dag een klein beetje meer eten dan je nodig hebt zorgt ervoor dat je over de jaren steeds zwaarder wordt.Met afvallen kun je het echter precies andersom doen. Zorg dat je elke dag net een klein beetje te weinig eet. Dan val je ook heel geleidelijk weer af.En het is dus ook geen probleem om zo nu en dan (zoals met een verjaardag) gewoon lekker taart mee te eten. Zolang je dat niet structureel eet.Grappig genoeg ben ik meer gaan eten sinds het lezen van dit boek. Je moet jezelf dus niet gaan uithongeren. Dat houd je toch niet vol en is trouwens ook niet gezond.Wat wel werkt is meer eten. Het gaat er echter om wat je eet. Je moet meer groenten en fruit eten. Daar zitten weinig calorieŽn in, maar veel volume.Je krijgt er dus een voller gevoel van en minder trek, maar je krijgt minder calorieŽn binnen.Zelf ben ik door de dag heen komkommer, paprika en noten gaan eten. Meestal ter vervanging van waar ik vroeger een koekje of iets anders 'makkelijks' at.Geen alcohol natuurlijk. Ook geen Coca Cola en zelfs geen fruitsapjes. Maar water. Groene thee is overigens ook prima. Sowieso gedurende de dag, maar juist ook bewust voor een maaltijd. Zo heb je sneller een vol gevoel en eet je niet teveel.In die lijn is soep trouwens ook een aanrader. Soep is een uitstekende manier om je maaltijd te starten. Doorgaans zit er veel vocht en groente in. Dat is goed voor je en het vult je maag alvast met relatief weinig calorieŽn en veel volume.En het is lekker natuurlijk.Eet je maaltijden rustig en bewust. Snel eten geeft je lichaam geen tijd om aan te geven dat je vol zit. Dat duurt even. Door rustiger te eten kan je lichaam beter aangeven dat het voldoende gehad heeft.Het is ook verstandig geen televisie te kijken tijdens je maaltijd, of te lezen op je telefoon. Onderzoek wijst uit dat je dan veel meer eet dan wanneer je bewust met je voedsel bezig bent.Slaap heeft ook effect op je gewicht. Slaap 7 a 8 uur per dag om meer gewicht te verliezen. Sowieso is een goede nachtrust beter voor je; je kunt overdag beter functioneren.