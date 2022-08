In draf naar (en over) het strand

1/4000 s, f/4.5, ISO 400 @ 105mm

Genieten van galopperen over het strand

Steeds werd de vurige wens vooruitgeschoven. Dit jaar was het dan eindelijk zover. Het was een hele onderneming. Met een speciaal vrachtwagentje met daarachter een paardentrailer ging het met vier paarden op zondagochtend 18 april in alle vroegte van Heeze naar Vrouwenpolder.Zo'n dagje moet je goed voorbereiden. Zo mag je op de meeste stranden (in ieder geval in het hoogseizoen) maar een beperkt aantal uren op het strand paardrijden, meestal vroeg op de dag.Dat betekent dat je die dag vroeg uit de veren moet, want je wilt niet voor slechts een uurtje paardrijden pakweg zes uur onderweg zijn (inclusief ophalen en terugbrengen vrachtwagen).Ook is het handig het ritje te plannen als het eb is. Dan heb je een breed strand tot je beschikking. Bij hoog water rest er vaak slechts een smalle strook strand die je moet delen met wandelaars en bovendien bestaat uit rul zand.Tot zover de organisatorische beslommeringen. Naar de foto's.