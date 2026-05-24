In Memoriam: Jac Trum

Afgelopen donderdagnacht is mijn vader Jac plotseling overleden. Als beroepsfotograaf heeft hij gefotografeerd voor onder andere kranten en hij is jarenlang eigenaar geweest van fotowinkel Foto Gelderland in Nijmegen.

In mijn jeugd liep ik dankzij hem al vroeg met een compactcamera rond. Bovendien was ik vaak te vinden in zijn winkel.

Pas rond mijn zestiende, rond de tijd dat hij juist ging stoppen met zijn winkel, kreeg ik echt interesse in fotografie en kocht ik mijn eerste Nikon FE spiegelreflexcamera.

Jac maakte ook luchtfoto's en dat zette hem aan zelf ook zijn vliegbrevet te halen. Hij schreef graag, zo maakte hij jarenlang columns van de Nijmeegse Zondagskrant onder het pseudoniem Nijs van Megen. Hij heeft jaren in het bestuur gezeten bij Nikon Club Nederland.

Zijn interesse in nieuwe techniek zorgde er ook voor dat we eind jaren tachtig al een computer thuis hadden, waarmee ook mijn interesse voor computers is aangewakkerd.

Naast zijn werk was hij voor mij en mijn twee zussen altijd een liefdevolle vader (en trotse opa van onze kinderen). Rust zacht, papa.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

home
