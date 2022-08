Deze papieren camera schiet 16 megapixel foto's

De buitenkant kan wel variŽren; daar zijn diverse printjes voor om de camera een andere look te geven. Ook zijn er luxere varianten van bijvoorbeeld kurk te koop en setjes met allerlei accessoires erbij.



Er zit geen scherm achterop de camera, dus wat dat betreft gefet het wel het gevoel van de ouderwetse wegwerpcamera's.



Foto's worden opgeslagen op een micro SD geheugenkaartje (tot 32 gigabyte). Het idee is best leuk, maar verwacht er niet teveel van. Je smartphone zal waarschijnlijk betere beelden schieten dan deze camera.



De camera's zijn te koop vanaf 120 dollar. Helaas wordt er zo te zien nog niet geleverd naar Nederland, terwijl bijvoorbeeld ItaliŽ en Engeland wel mogelijk is.



