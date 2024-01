De zoektocht naar de digitale versie van Agfa Record Rapid fotopapier

Hoe nu verder, aanbod van fotopapier is groot

Selectiecriteria om tot een keuze te komen

'Bronzing', wat is dat nu weer?

Instelling van de printer, wel zo belangrijk

Wanneer je naar het aanbod van (digitaal) fotopapier kijkt dan zie je dat het aanbod groot is. Dit heeft te maken met onder meer het formaat, de drager, de aanwezigheid of afwezigheid van witmakers en de structuur van het oppervlak.Van de firma Arca te Moerdijk, leverancier van onder andere printers, inkt en fotopapier, kreeg ik wel dertig soorten papier mee met de mededeling: ''.In die grote stapel fotopapieren zie ik bekende namen als Epson, Hahnemühle en Innova. Met een Epson SureColor SC-P700 A3+ printer ben ik aan de slag gegaan.Deze printer maakt gebruik van gepigmenteerde inkt en beschikt over twee grijs cartridges. Minstens zo belangrijk, voor veel papiersoorten zijn voor deze printer ICC profielen beschikbaar.Populair gezegd, een ICC profiel vertelt de printer hoe hij een bepaalde kleur of grijstint op een specifiek printerpapier moet printen. Arca heeft deze ICC profielen voor heel veel papiersoorten en printers op de website gezet.Ook staat op dezelfde website in welke map je zo'n profiel op je PC moet plaatsen, namelijk:. Iedereen die kan knippen en plakken kan dit.Op veel papiersoorten heb ik een afdruk gemaakt van het zwart-wit testbestand dat ik zelf ontwikkeld heb. Het geeft informatie over de maximale zwarting, het dicht lopen van donkere delen en het weergeven van grijswaarden.Het gaat daarbij niet alleen om de dekking maar ook of de grijstinten, en natuurlijk ook zwart, neutraal of bijvoorbeeld koel of warm weergegeven worden.Heel veel fotopapieren die de firma Arca meegaf vind ik mooi, maar daar gaat het hier niet om, want dat is smaak. Het gaat er hier om of ik een papiersoort kan vinden dat lijkt op het beroemde en door velen geliefde Agfa Record Rapid van weleer.Heel veel fine-art papieren voelen als echt papier aan maar vallen meteen af door de lage maximale zwarting die je ermee kan behalen.Een ander selectiecriterium is het oppervlak. Glans, mat en luster papieren hebben een geheel ander oppervlakstructuur, die vallen dus ook af. Sommige papiertjes zijn van zichzelf spierwit, anderen zijn juist warm van toon. Ook de spierwitte papiertjes vallen af in mijn zoektocht naar de vervanger voor het Agfa Record Rapid.Wanneer ik de originele Record Rapid zwart-wit afdrukken onder een schuine hoek bekijk dan blijven de grijstinten, wit en zwart, hetzelfde.Bij sommige digitale bariet papiersoorten verschijnt een soort van bruine of zilverachtige gloed, 'bronzing', op bepaalde delen van een afdruk wanneer je de afdruk onder een schuine hoek bekijkt.Het Hahnemühle Photo Rag Satin, een fineart papier, voelt heel natuurlijk aan en de kleur van de drager is warm van toon. Op het gebied van bronzing laat dit papier echter punten liggen.De Agfa afdruk is warm van toon. Met de genoemde Epson printer is dat gemakkelijk voor elkaar te krijgen. Je print in de 'Advances Black and White' mode en daar kan je instellen hoe warm, of juist hoe koel, je wilt gaan printen.In dit geval kies ik zowel horizontaal als verticaal op +5. Dit heb ik proefondervindelijk vastgesteld. Alle grijswaarden worden wat warmer, het zwart verandert echter niet. Daar zie je een verschil met het Agfa papier, het Agfa zwart is net een beetje warmer, groot is het verschil niet.