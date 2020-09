Mijn eerste Urbex ervaring

De koperdieven hebben er al goed huisgehouden en er is enorm veel vernield. Bij onze zoektocht naar informatie over dit bedrijf stuiten we al gauw op de vele berichten over camera's en security, maar we besluiten toch een gokje te wagen.



Na wat geklim en geklauter zijn we over een hek, tussen de bosjes. Wauw en nu?



Dit is een van onze eerste Urbex ervaringen en door de berichten over de bewaking sluipen en tijgeren we door de bosjes naar de ingang, fluisterend en op onze tenen lopen we het eerste pand van dit enorme complex binnen. Wauw!!!



Enorme machines, oude documenten, grote hallen en nog grotere gebouwen met talloze verdiepingen steken ons de ogen uit.



Nog steeds sluipend en kruipend vervolgen we onze weg, het is enorm afgeleefd en heel veel gesloopt, overal liggen gestripte kabels, kapotte lampen en ga zo maar door.



We blijven staan bij elk geluidje, want tja, beveiliging. Ons hart klopt in onze keel en het is allemaal zo ontzettend spannend.



We zien een ander koppel lopen, met een camera, dat moet dan wel een Urbex koppel zijn. De jongen verteld ons dat hij hier drie jaar geleden al eens is geweest en dat hij toen gepakt is door de beveiliging. Inmiddels is het volgens hem zo gesloopt, dat er nu niemand meer rondrijdt.



We vervolgen onze weg met een ietwat geruster gevoel. Nog steeds kijken we onze ogen uit! Roest, staal, stof, enorme machines, er komt geen einde aan!



Kilometers lange transportbanden, immense buizen stelsels en niet te vergeten de ontelbare trappenhuizen.