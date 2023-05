Paintshoot; spelen met verf in de studio

Amanda schildert zelf, dus we kozen voor twee type paintshoots. Eentje waar zij als schilder op staat en eentje waar Amanda zelf het canvas was.





Portretten van een kunstschilder

Logischerwijs begonnen we met de shoot waarbij ze zelf niet onder de verf hoefde te zitten. Amanda had haar schildersezel, een aantal van haar doeken en allerlei verf en kwasten meegenomen.De eerste stap was dan ook om daarmee het idee van een schildersatelier te bouwen in de studio. Dat was een kwestie van de schildersezel neerzetten en dan vooral aandacht besteden aan de achtergrond.Daar wil je geen witte muur zien, maar opvullen met schilderijen en allerlei andere dingen. Dat geeft dan de impressie dat de foto's niet in een kale studio gemaakt zijn.