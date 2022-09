Fotorecept: het wasmeisje

Amanda - f/2.8, 1/1000s, 125 ISO @ 45mm

De shoot

Nabewerking

We hadden de afspraak al een paar weken staan en even leek het herfstachtige weer de plannen in de war te gaan schoppen. Gelukkig bleek het uiteindelijk net lang genoeg droog én warm genoeg om door te gaan met de shoot.Ik ben al een tijdje bezig met het maken van foto's die een (klein) verhaaltje vertellen. Dus in plaats van dat je een model alleen in de lens laat kijken, vraag je of ze wat willen doen. In mijn ogen wordt de foto voor de kijker dan interessanter.Nu ben ik fan van de Oekraïense fotograaf David Dubnitskiy en deze foto van een vrouw die de was aan het doen is inspireerde mij voor de foto die ik gemaakt heb.De vintage stijl en de casual toevoeging van een stukje ondeugd vind ik mooi.Voor de shoot had ik een parkje in de buurt gevonden waar een vijvertje was en prachtige houten vlonders in het water lagen. Het is altijd handig als je in je nabije omgeving regelmatig op pad gaat om wat mooie locaties te scouten, dan kom je pareltjes als dit vanzelf tegen.Amanda had ik vooraf uiteraard een moodboard gestuurd waar onder andere mijn voorbeeldfoto ook bij zat. Ze had speciaal voor dit idee dan ook een jurk meegenomen die ook ondergedompeld mocht worden in de vijver. Erg fijn als je model zo met je meedenkt!Tijdens de sessie heb ik ook het nodige met flitslicht gedaan, maar voor deze shoot heb ik alleen het aanwezig licht gebruikt.Daarvoor moest ik wel even wachten tot de zon achter de wolken verdween, want het zonlicht zorgde anders voor harde schaduwen op Amanda. Een dikke wolk zorgde hier dus voor mooi zacht licht.Van de was-sessie heb ik tientallen foto's geschoten, vanuit verschillende hoeken en standpunten. Die standpunten waren natuurlijk wel wat beperkter door de vijver, maar ook dan valt er nog aardig wat te proberen.Uiteindelijk beviel deze foto me erg goed. Ik schoot deze van vlak boven het water waarbij ik de live-view van de camera gebruikte om te zien wat ik in beeld had.De foto heb ik alleen maar bewerkt in Lightroom. Naast wat standaard aanpassingen valt hier natuurlijk de toning van de foto het meest op. Hieronder de onbewerkte foto, rechtstreeks uit de camera.