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Nando Harmsen

Wat als jij weer jouw oude camera moet gebruiken?

maandag 15 juni 2026, 16:32 door | 14x gelezen | 0 reacties

Ooit begon je met fotograferen. Misschien was dat toen analoog, of misschien al digitaal. Wat als jij jouw oude camera weer zou moeten gebruiken, zou dat zichtbaar zijn aan je foto's? Zou je het aandurven?

Laten we een spelletje doen. We vergeten even het analoge tijdperk, indien je toen al fotografeerde. We starten met het digitale tijdperk en jouw eerste stappen in die wereld. Wat was jouw eerste spiegelreflex camera?

Nando eos 20D 5d4

De Canon EOS 20D uit 2005 en de Canon EOS 5D mark IV uit 2017

Stel je voor dat je nu, vandaag, weer opnieuw met die camera zou moeten fotograferen. Gewoon de onderwerpen die je nu met een moderne digitale camera maakt. Je begrijpt dat het een flinke stap terug zou zijn.

Een miniscuul LCD-scherm op de achterkant. Autofocus die beperkt is tot negen punten en geen beeldherkenning heeft. Slechts drie beelden per seconde, of daaromtrent. Een veel kleiner dynamisch bereik.

Nando pauw met eos 20D

Wat denk je? Oude of nieuwere camera?

Hoe zou je dat ervaren? Zou het lukken om daarmee weer foto's te maken, als je niet langer de beschikking hebt over al die moderne technieken? Zouden de foto's die je maakt slechter zijn?

Wie weet ligt die camera nog ergens in je kast. Is dat het geval, pak die camera dan weer eens in handen en ga eens fotograferen. Ervaar hoe het ooit was en kijk wat voor foto's je er nu, na al die jaren, mee maakt.

Nando 2bruc met eos 20D

Wat denk je? Oude of nieuwere camera?

Heb je de camera niet meer, wat ik me kan voorstellen, probeer dan eens terug te denken aan die tijd. Denk je dat je ermee overweg kan, nu je aan alle moderne gemakken gewend bent? Zou je het zien aan je foto's?

Dat is dus de vraag. Denk je dat het aan je foto's te zien is dat je weer die oude digitale spiegelreflex aan het gebruiken bent? Of zou het niet uitmaken? Deel je ervaring of je ideeën in een reactie onder dit bericht.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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