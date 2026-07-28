Zomeractie: 1 jaar Photofacts Academy, 2 Fotobijbels én het zomerboek voor slechts 119 euro

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Zomeractie: 1 jaar Photofacts Academy, 2 Fotobijbels én het zomerboek voor slechts 119 eurodinsdag 28 juli 2026, 07:07 door Elja Trum | 83x gelezen | 0 reacties
Wil je deze zomer meer met fotografie doen? Dan is dit een mooi moment om lid te worden van Photofacts Academy.
Tijdens onze zomeractie krijg je voor slechts 119 euro:
- Een jaar lang onbeperkt toegang tot Photofacts Academy
- Twee Fotobijbels naar keuze
- Het Photofacts Zomerboek
Zo kun je deze zomer direct aan de slag én heb je de rest van het jaar volop nieuwe fotografie-inspiratie.
» Profiteer van de zomerdeal
Een jaar lang toegang tot ruim 125 fotografiecursussen
Als lid van Photofacts Academy krijg je onbeperkt toegang tot ons complete cursusaanbod. Je kunt direct beginnen met meer dan 125 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking.
Of je nu betere portretten wilt maken, aan de slag wilt met flitslicht, meer uit Lightroom wilt halen of gewoon nieuwe inspiratie zoekt: er is altijd wel een cursus die aansluit bij wat jij wilt leren.
Je volgt alle lessen gewoon in je eigen tempo. Thuis op je computer, maar natuurlijk ook op je tablet of telefoon wanneer je onderweg of op vakantie bent.
Iedere maand voegen we bovendien een compleet nieuwe cursus toe. Ook verschijnen er wekelijks nieuwe praktische video’s met fotografietips.
Kies twee Fotobijbels
Bij deze zomeractie mag je ook twee Fotobijbels naar keuze uitzoeken.
De Fotobijbels staan vol praktische uitleg, voorbeelden en tips waarmee je direct aan de slag kunt. Kies bijvoorbeeld een boek dat aansluit bij het onderwerp waarin je jezelf verder wilt ontwikkelen, of juist een onderwerp waar je nog weinig ervaring mee hebt.
Zo heb je naast de online cursussen ook twee fijne naslagwerken die je er op ieder moment even bij kunt pakken.
Inclusief het Photofacts Zomerboek
Daarnaast ontvang je ons Photofacts Zomerboek.
Het Zomerboek helpt je om deze zomer daadwerkelijk met je camera op pad te gaan. Niet alleen lezen en kijken, maar vooral fotograferen. Je vindt er inspiratie, praktische tips en leuke ideeën om tijdens een vakantie, dagje uit of gewoon in je eigen omgeving nieuwe foto’s te maken.
Want uiteindelijk leer je fotografie vooral door het veel te doen.
Alles samen voor 119 euro
Voor
Een jaar Photofacts Academy + twee Fotobijbels naar keuze + het Photofacts Zomerboek.
Met de online cursussen kun je jezelf het hele jaar blijven ontwikkelen. De boeken bieden extra verdieping en met het Zomerboek kun je deze zomer direct beginnen.
De actie loopt slechts tot en met aanstaande vrijdag.
Wil je komend jaar meer uit je fotografie halen? Maak dan gebruik van onze zomeractie en kies direct jouw twee favoriete Fotobijbels.
» Profiteer van de zomerdeal
Ben je al lid?
Je kunt deze actie ook gebruiken om (alvast) te verlengen. Zorg ervoor dat je ingelogd bent als je de actiepagina bezoekt.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
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