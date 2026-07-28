Zomeractie: 1 jaar Photofacts Academy, 2 Fotobijbels én het zomerboek voor slechts 119 euro

Wil je deze zomer meer met fotografie doen? Dan is dit een mooi moment om lid te worden van Photofacts Academy.



Tijdens onze zomeractie krijg je voor slechts 119 euro:



- Een jaar lang onbeperkt toegang tot Photofacts Academy

- Twee Fotobijbels naar keuze

- Het Photofacts Zomerboek



Zo kun je deze zomer direct aan de slag én heb je de rest van het jaar volop nieuwe fotografie-inspiratie.



» Profiteer van de zomerdeal





Een jaar lang toegang tot ruim 125 fotografiecursussen

Als lid van Photofacts Academy krijg je onbeperkt toegang tot ons complete cursusaanbod. Je kunt direct beginnen met meer dan 125 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking.Of je nu betere portretten wilt maken, aan de slag wilt met flitslicht, meer uit Lightroom wilt halen of gewoon nieuwe inspiratie zoekt: er is altijd wel een cursus die aansluit bij wat jij wilt leren.