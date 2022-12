Verbeterd reactiesysteem op Photofacts

Per vandaag hebben we een iets vernieuwd reactiesysteem op Photofacts. Je kunt nu namelijk ook reageren op eerdere reacties. Jouw reactie wordt dan hiėrarchisch getoond zodat duidelijker is waar je op reageert.





Voorheen werd het bij meerdere reacties soms wat onduidelijk wie waarop reageerde. Hopelijk is dit met het nieuwe systeem verleden tijd.Trouwens, als je vaker reageert op artikelen op Photofacts is het wel zo leuk als je een foto bij je naam hebt staan. Je kunt die eenvoudig toevoegen door een gratis account aan te maken op Gravatar Deze gratis service zorgt er dan voor dat je profielfoto niet alleen bij Photofacts getoond wordt, maar ook bij nog honderdduizenden andere websites. Uiteraard alleen als je daar ook actief bent. Eigenlijk is het niks anders dan het koppelen van je e-mailadres aan een afbeelding.Mocht je nog ergens iets tegenkomen dat niet werkt zoals het zou moeten, laat het me vooral even weten!