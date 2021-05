5 Tips voor omgevingsportretten

Bij een portretfoto gaat het om het onderwerp. Je zet die dan meestal groot en duidelijk in beeld. Een andere vorm van portretfotografie is het omgevingsportret. Daarbij speelt ook de omgeving een belangrijke rol. In dit artikel 5 tips voor omgevingsportretten.





1. Neem wat meer afstand

Bij portretfotografie is n van de meest gegeven tips: ga dichterbij staan. Een omgevingsportret is hier de uitzondering op. Bij een omgevingsportret neem je juist wel wat meer afstand.Portretten neem je vaak met een brandpuntsafstand tussen de 70 en 135mm. Dat kun je ook prima blijven gebruiken bij een omgevingsportret, maar dan moet je dus echt wel flink wat afstand nemen.Het voordeel is dan dat de omgeving ook al snel mooi onscherp wordt. Het liefst houd je de omgeving wel herkenbaar. Bij een omgevingsportret wil je juist niet dat alles een waas is. Dan zou de omgeving niet meer zichtbaar zijn.