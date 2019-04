Let op het formaat van de pupil bij portretfoto's

Over het algemeen wordt een portretfoto waarbij de pupil groter is gezien als aantrekkelijker. Vooral in een studio (waar je volledige controle hebt over al het licht) kun je hier goed mee spelen.



Door het omgevingslicht te verminderen krijg je grotere pupillen in de ogen van je model. Een flits is te kort om invloed te hebben op de pupilgrootte. Maak je in een donkere ruimte dus een foto met flitslicht dan zal de pupil van je model dus nog groot zijn in de foto.



Let er op dat je niet te ver gaat. Wanneer je bijvoorbeeld in een (geheel) donkere ruimte fotografeert, wordt de pupil zo groot dat het ook weer onnatuurlijk oogt.