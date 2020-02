Portretfoto tip: De thuisomgeving als attribuut

Anke - f/4, 1/100s, 1250 ISO @ 47mm

Net als mensen zelf verandert ook een interieur met de jaren. Kijk je na jaren terug op de gemaakte foto dan komen de herinneringen aan die tijd in dat interieur vanzelf weer terug.Je hoeft iemands interieur niet alleen te gebruiken als achtergrond. Gebruik een leefomgeving als mogelijkheid om je onderwerp iets te laten doen in de foto. Ze kunnen een spelletje spelen, een boek lezen of bijvoorbeeld cake aan het bakken zijn.Dat levert niet alleen prachtige portretten op, het zorgt er ook voor dat je onderwerp zich vanzelf op zijn of haar gemak voelt.Bijkomend voordeel is dat je het onderwerp ook in een bepaalde tijd plaatst. Die foto is duidelijk genomen in die periode dat hij of zij daar woonde en die specifieke inrichting in huis had. Zeker wanneer een dergelijke foto twintig jaar later wordt bekeken is het een bron van herinneringen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.