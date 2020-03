Portretfoto tip: Kies eerst je achtergrond

Tsjora - f/2.8, 1/125s, 100 ISO @ 145mm

Het is slim om de achtergrond eerst zonder je model te zoeken.Loop dus vooraf al even rond op de locatie.Of een achtergrond gaat werken wanneer deze onscherp in je foto komt kun je goed bepalen door je ogen bijna dicht te knijpen en door je wimpers te turen. Je ziet hierdoor vooral donkere en lichte delen en onscherpte. Een beetje vergelijkbaar met hoe je achtergrond er onscherp uit zal gaan zien in de foto.Als alternatief kun je natuurlijk ook je camera dichtbij scherpstellen. Je kunt nu door de zoeker of op je schermpje zoeken naar een achtergrond die er zo goed uit ziet.Achtergrond gevonden?Zet je model ervoor en fotograferen maar.In bovenstaande foto stond model Tsjora voor een betonnen muur. De achtergrond wordt hierbij redelijk neutraal, maar bevat voldoende afwisseling om niet saai vlak te worden.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.