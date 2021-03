Portretfoto tip: Laat zien wat je wilt

Het is heel lastig om iemand in woorden uit te leggen hoe jij graag wilt dat hij of zij beweegt. Wat wel gemakkelijk is, is het simpelweg voordoen.



Als jij een bepaalde pose of uitdrukking wilt zien, doe het dan voor zodat degene die je op de foto aan het zetten bent jou na kan doen. Het is zo in één keer duidelijk wat je wilt.