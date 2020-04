Portretfoto tip: Portret zonder gezicht

Jip - f/2.5, 1/100s, 3200 ISO @ 85mm

Je kunt er natuurlijk over discussiëren of een portret zonder gezicht nog wel echt een portret is. In veel gevallen is iemand ook op deze manier nog steeds te herkennen als de persoon in kwestie, maar het is natuurlijk wel een behoorlijk afwijkende compositie voor een portret.Ik zou je vooral aanraden tijdens een fotosessie ook juist een paar foto's te maken waarbij het gezicht van je onderwerp er niet op staat. Dit levert op zijn minst een leuke afwisseling op van de rest van de shoot en zal je wellicht nog op andere creatieve ideeën brengen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.