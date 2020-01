Portretfoto tip: Tegen de zon in fotograferen

f/2.5, 1/400s, 100 ISO @ 85mm

Wanneer je in de richting van een felle lichtbron fotografeert gaat het meestal niet goed als je camera de belichting automatisch regelt. Je onderwerp in de voorgrond wordt te donker.Dit kun je oplossen door handmatig te belichten, maar vaak is het ook raadzaam om je onderwerp in te flitsen of een reflectiescherm te gebruiken om wat van het felle tegenlicht terug te kaatsen op je model.