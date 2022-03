Portretfoto tip: Textuur toevoegen in je achtergrond

Hiervoor is het handig om bij elke mooie muur of textuur die je tegen komt ook even een fotootje te maken.



In Photoshop kun je die dan achter je foto zetten (in de laag eronder) en vervolgens met een overvloeimodus eenvoudig terug laten komen in je foto. Verlaag de doorzichtigheid van je textuur laag om het effect minder heftig te maken.



Benieuwd hoe de bovenstaande foto bewerkt is?

Bekijk de video van de bewerking hier.





Deze tip om betere portretfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.