Portretfoto tip: Zoek een neutrale achtergrond

Michelle - f/2.2, 1/250s, 1600 ISO @ 50mm

Zoek daarvoor een neutrale muur buiten, of binnen dicht bij een raam. Probeer een beetje afstand te houden tussen je onderwerp en de muur, zo voorkom je ongewenste schaduwen op de muur en door de onscherpte in de achtergrond zijn kleine oneffenheden ook niet langer zichtbaar.Het hoeft natuurlijk geen witte muur te zijn, ook een muur met een kleurtje kan een neutrale achtergrond vormen. In de foto hierboven heb ik Michelle voor een betonnen muur staan.Eventueel kun je wat dingen aan de kant schuiven om de lege muur te maken. Zet alles wel netjes terug nadat je klaar bent. Toch nog een stopcontact of ander storend element in beeld? Met Lightroom, Photoshop of een ander nabewerkingsprogramma poets je die zo weg.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.