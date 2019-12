Portretfoto tip: Zorg voor voldoende ruimte tussen onderwerp en achtergrond

Tsjora - f/2.8, 1/800s, 640 ISO @ 105mm

Dit gaat vaker fout dan je wellicht denkt. Wanneer ik iemand op de foto wil gaan zetten en hij of zij gaat alvast klaar staan, dan gaan ze regelmatig vlak bij de achtergrond staan. Mijn eerste vraag is dan doorgaans ook om een paar stappen naar voren te komen.Gebruik je bijvoorbeeld een muur als achtergrond? Zet dan je model niet op een halve meter van de muur, maar laat minimaal een meter of drie tussen je model en de muur.Het kan ook prima werken om 10 meter of meer tussen het model en de muur te laten. De muur zal zo sneller in de onscherpte van de foto vallen en je model komt zo echt mooi los van de muur.Hetzelfde geldt natuurlijk voor een bos, zoals in de foto hierboven. Zorg dat je voldoende ruimte laat tussen je model en bomen en takken om te voorkomen dat deze scherp in beeld komen en daardoor meer aandacht vragen in je foto.