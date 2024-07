Portretfotografie tip: Afwisseling in poses

Brenda - f/8, 1/125s, 100 ISO @ 55mm

Een mooie manier om voor afwisseling te zorgen is je model te vragen om na elke foto iets te veranderen. Een geoefend model zal dit vaak al doen, maar werk je met iemand die niet regelmatig voor de camera staat dan gaat dit vaak niet vanzelf.De verandering per foto mag heel klein zijn, een arm die in de zij gezet wordt, een kin die iets hoger wordt gehouden en dergelijke.Als een pose niet werkt is dat niet erg, maak gewoon de foto en je model zal een nieuwe pose uitproberen. Werkt een pose juist erg goed, reageer dan enthousiast en vraag hem of haar meer variaties op die pose te proberen. Benoem vooral wat goed werkt.Deze tip om betere portretfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.