Portretfotografie tip: Armen los van het lichaam

Britt - f/9.0, 1/125s, 100 ISO @ 70mm

Vraag je model om zijn of haar handen op de heup of in de zij zetten. Zo valt er wat ruimte tussen de armen en het lichaam en dat werkt prima in een foto.Overigens gaan de meeste mensen ook vanzelf wat rechter staan wanneer je ze vraagt hun handen in de zij te zetten. Een stoerdere pose, zeg maar. Ook dat helpt om de foto te verbeteren.Probeer wel te voorkomen dat de arm ergens op of tegenaan leunt. Dat veroorzaakt een opvallende 'deuk' in de arm. Laat hem of haar eventueel net doen alsof er geleund wordt, terwijl de arm er in de praktijk net niet tegenaan leunt.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.