Portretfotografie tip: Beperk je mogelijkheden

Anouk en Rene

f/7.1, 1/160s, 500 ISO @ 35mm

Ga bijvoorbeeld eens op pad met alleen je camera en een 50mm f/1.8 of een 35mm f/2.0 objectief.Met een dergelijk (betaalbaar maar met kwaliteit) objectief kun je prachtige portretfoto's maken en de beperking (een vast brandpuntsafstand, geen zoom) zorgt ervoor dat je zelf creatiever moet zijn in je composities.Zet de camera op diafragma voorkeuze, kies een diafragma en houd je verder vooral bezig met de shoot en je model. Je zult zien dat je betere foto's gaat maken.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.