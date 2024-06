Portretfotografie tip: Creëer een prettige sfeer

Bieke - f/1.8, 1/80s, 100 ISO @ 58mm

Zet wat muziek aan en vraag eventueel aan het model welke muziek hij of zij prettig vindt. Bied je model wat te drinken en te eten aan.Werk je in een studio? Draai je studio dan niet op slot, dat kan bedreigend over komen. Is het toch nodig, laat dan de sleutel in de deur zitten en vertel het model dat.Zorg voor een ruimte waar je model zich rustig uit het zicht kan omkleden en geef vooraf een korte rondleiding zodat hij of zij ook weet waar bijvoorbeeld de toiletten zijn.Onthoud en gebruik de naam van je model tijdens de fotosessie. Als je iemand met zijn of haar naam aanspreekt voelt het al direct veel persoonlijker en vertrouwder.Niet iedereen is even goed in het onthouden van namen. Als jij er wat meer moeite voor moet doen, leer de naam van je model alvast uit je hoofd voordat de fotosessie begint.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.