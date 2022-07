Portretfotografie tip: Leer je model kennen

Anke - f/2.8, 1/200s, 100 ISO @ 100mm

Verschuil je dus niet de hele tijd achter je camera, maar praat met elkaar. Zeker aan het begin van een fotosessie.Begin niet gelijk met het fotograferen, maar maak eerst rustig kennis. Bespreek vooraf wat je plannen zijn voor de fotoshoot en welk resultaat je wilt behalen.Als je introvert bent kan het slim zijn om vooraf gewoon een aantal vragen te bedenken. Bijvoorbeeld over werk of school, iemands hobby's, ervaringen met andere fotoshoots en dergelijke.Als je vooraf al vrienden bent geworden op Facebook kun je jezelf al een beetje in zijn of haar leven verdiepen om onderwerpen te vinden waar je over kunt praten.In de meeste gevallen zal het geen succes zijn als je praat over fotografie of camera instellingen. Zoek iets waar je model graag over praat.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.