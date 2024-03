Portretfotografie tip: Draai de camera

f/3.2, 1/125s, 800 ISO @ 85mm

De draaiing zie je bij een portretfoto vooral terug in lijnen in de achtergrond die nu schuin lopen in plaats van (saaier) verticaal.Het werkt vaak het beste als je zo'n 30 a 45 graden draait. Draai je slechts een klein beetje (5 a 10 graden), dan oogt het als een foutje. Draai je wat heftiger dan is er geen twijfel meer mogelijk: dit is bewust gedaan.Deze techniek wordt overigens de Dutch Angle genoemd. Je zou denken dat Nederland er iets mee te maken heeft, maar dat is niet zo. De naam is gebaseerd op het camerawerk van enkele Duitse filmregisseurs in de jaren 30 en 40. Eigenlijk is het dus de Deutsch Angle, maar dat is in de loop der jaren verbasterd naar Dutch Angle.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.