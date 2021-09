Angela - f/9, 1/125s, 100 ISO @ 17mm

Je kunt een portret immers met elk objectief schieten. Je kunt bijvoorbeeld een groothoekobjectief inzetten waardoor je niet alleen je hoofdonderwerp, maar ook veel van de omgeving in beeld zet.Wanneer je een groothoekobjectief dicht op je model gebruikt krijg je daarbij ook veel vervorming in je beeld. Vervorming wil je meestal niet, maar als je het inzet als effect geeft het juist weer iets bijzonders aan je portret.Zoals in de foto hierboven. Gebruik dus de specifieke eigenschappen van een objectief om opvallende foto's te maken.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.