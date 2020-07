Portretfotografie tip: Fotografeer vroeg in de ochtend of laat in de middag

f/1.8, 1/2000s, 100 ISO @ 135mm

In de praktijk is dat uurtje met het allermooiste licht meestal geen uur, maar korter. Plan je fotosessie op ongeveer twee uur voor zonsondergang om maximaal gebruik te maken van het dit licht en ga ook nog even door nadat de zon onder is gegaan.Vooral in het voor- en najaar kun je op gunstige tijdstippen met dit prachtige licht fotograferen. Nu (in de zomer) moet je wel erg vroeg op of ben je laat nog bezig.Voor een prachtige portretfoto in dit licht laat je het zonlicht van opzij op je model vallen. Gebruik eventueel een reflectiescherm om de andere kant van het gezicht op te lichten.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.