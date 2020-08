Portretfotografie tip: gebruik een raam als strijklicht

f/2, 1/500ste, 320 ISO @ 85mm

Dat doe je door de lichtbron achter je model te plaatsen. De hoek tussen de lichtbron, je model en je camera bepaalt hoeveel licht er over je model strijkt. Je kunt hier dus mee experimenteren voor het gewenste effect.Bij strijklicht wordt de voorkant van je model donker, maar dat kun je in je voordeel gebruiken. Laat het model opzij kijken of licht het gezicht op met behulp van een reflectiescherm als je het gezicht niet in het donker wilt laten wegvallen.In plaats van een reflectiescherm kun je uiteraard ook een lampje of flitser gebruiken. Ook kun je achteraf in de nabewerking vaak nog veel details uit de donkere delen halen, zoals ik ook gedaan heb bij het gezicht van het model in de foto op dit artikel.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.