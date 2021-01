Portretfotografie tip: Gebruik een raam als tegenlicht

Michelle - f/2.2, 1/80s, 1600 ISO @ 50mm

Zet je model voor het raam en fotografeer hem of haar met het raam op de achtergrond. Op de automaat zal je camera gaan belichten voor het grote lichte vlak achter je model.Hierdoor wordt het gezicht erg donker. Hiervoor moet je dus gaan compenseren, dat kan door te 'plussen' met de belichtingscompensatie van je camera of door je camera op handmatig te zetten.Zorg er nu voor dat het gezicht van je model mooi helder in beeld is. De achtergrond (het raam) zal nu zwaar overbelicht zijn en het licht van het raam zorgt voor randlicht op je model.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.