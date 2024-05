Portretfotografie tip: Gebruik een softbox

Michelle - f/10, 1/160s, 1600 ISO @ 70mm

Je kunt het oppervlak van je licht vergroten met een softbox. Zelf ben ik erg tevreden met de Apollo Orb softbox. Deze klapt in en uit als een paraplu en is dus snel op te zetten. Hij zorgt ervoor dat je lichtbron vele malen groter wordt en levert zo mooi zacht licht.Let wel op; ook een softbox moet je dicht bij je model zetten. Als je teveel afstand neemt wordt het grotere oppervlak van een softbox uiteindelijk ook weer een puntbron.Denk aan de zon; die is extreem groot, maar staat zo ver weg dat het in de praktijk een puntbron is. Vaak zet ik mijn softbox op slechts tientallen centimeters van mijn model, net buiten beeld.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.