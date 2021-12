Portretfotografie tip: Geef de situatie een rol

Robin - f/1.4, 1/30s, 1250 ISO @ 50mm

In bovenstaande foto zie je Robin tussen de Sinterklaascadeau's zitten. De aandacht gaat echt uit naar Robin zelf doordat haar gezicht scherp is, maar de onscherpe achtergrond voegt veel toe. In deze foto wordt juist niet vanaf ooghoogte gefotografeerd, maar dit levert in dit geval toch een sterke foto op.Het kan leuk zijn om het kind lekker bezig te laten zijn en op het moment dat jij de juiste compositie en het juiste licht gevonden hebt roep je even zijn of haar naam om er voor te zorgen dat het kind opkijkt. De eerste blik is dan meestal het mooist, dus zorg ervoor dat je klaar staat om af te drukken.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.