Portretfotografie tip: Laat flitslicht natuurlijk ogen

Janna - f/4, 1/125s, 100 ISO @ 50mm

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Maar hoe laat je flitslicht dan natuurlijk ogen? Dat doe je door op een aantal dingen te letten.Allereerst moet het flitslicht niet recht van voren komen. Dus niet vanaf je camera en dan rechtstreeks naar het model. Dit geeft namelijk de typisch 'flitslook' aan een foto.In plaats daarvan flits je dus indirect (bijvoorbeeld via een muur) of haal je de flitser van de camera en laat je hem van opzij op je model flitsen.Wat ook helpt is het gebruiken van een softbox, difusser of dat indirecte licht. Daarmee maak je de lichtbron namelijk groter. Dat zorgt er dan weer voor dat schaduwen zachter worden Ún dat oogt dan al snel alsof het licht bijvoorbeeld door een raam valt.Let ook op de kleurtemperatuur. Als je licht te wit is ten opzichte van de rest van de foto denkt de kijker ook al snel aan flitslicht. Je kunt het licht beter bij het aanwezige licht laten passen door het geler of blauwer te maken (daar gebruik je kleurfilters voor).In bovenstaande foto zou het licht ook door een raam kunnen vallen, maar het kwam uiteraard van een flitser. De kleurtemperatuur verschilt wel duidelijk van de gele lampen in de achtergrond, maar het oogt desondanks alsnog natuurlijk - alsof het licht door een raam is.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.